Continuano i ritrovamenti di ordigni bellici in Fvg

In Fvg, continuano a emergere residuati bellici dei due conflitti mondiali. Scoperte che vedono impegnati attivamente gli uomini del III Reggimento Guastatori di Udine nelle operazioni di bonifica, quattro solo tra ieri e oggi.

Mercoledì 24, su mandato della Prefettura di Udine, gli artificieri si sono portati a quota 2.000 metri, in località Monte Crostis, in comune di Comeglians, dove giorni fa un escursionista aveva allertato le forze dell’ordine insospettito dalla presenza di un oggetto anomalo. Il team Conventional Munition Disposal della caserma Berghinz di Udine ha confermato la presenza di una bomba da mortaio da 45 mm Brixia di nazionalità italiana, risalente alla Prima Guerra Mondiale. Dopo aver messo in sicurezza l’ordigno, alle 13 circa, gli specialisti lo hanno fatto brillare e definitivamente distrutto.

Oggi, su mandato della Prefettura di Pordenone, gli artificieri hanno effettuato tre interventi di bonifica nel Friuli occidentale. Accompagnati dai Carabinieri, si sono recati prima in comune di Azzano Decimo dove, durante i lavori di scavo all’interno di un’azienda, il proprietario aveva allertato le forze dell’ordine insospettito dalla presenza di un presunto ordigno. Gli specialisti del III Reggimento hanno confermato la presenza di una granata di artiglieria cal. 75 mm H.E. (High Explosive – Alto eplosivo) di nazionalità italiana, risalente alla Grande Guerra e ancora attiva.

Poi si sono spostati in comune di Caneva, dove un pescatore, sull’argine del fiume, aveva segnalato la presenza di un presunto ordigno, che gli artificieri hanno classificato come bomba da mortaio cal. 81 mm H.E. (High Explosive – alto esplosivo) ancora attiva, di nazionalità americana e risalente al Secondo Conflitto Mondiale. Infine, i guastatori sono intervenuti a Tramonti di Sotto, dove un bagnante, alla ricerca di un’area isolata lungo le rive del Meduno, aveva segnalato la presenza di quella che è stata poi riconosciuta come una “bomba a mano modello N 36” ancora attiva, di nazionalità inglese e risalente al secondo conflitto mondiale.

Messi in sicurezza, gli ordigni sono stati trasportati in un luogo idoneo al brillamento, in località Sottoriva, in comune di Tramonti di Sotto, dove nel frattempo una macchina movimento terra, sempre dei guastatori di Udine, aveva predisposto una buca, in gergo militare detta “fornello”, all’interno della quale, con l’innesco di altro esplosivo militare, alle 12.30 circa sono stati definitivamente neutralizzati. La zona interessata al brillamento è stata successivamente bonificata.

E’ bene ricordare a chiunque dovesse imbattersi in oggetti che per forme e dimensione possano richiamare un ordigno esplosivo o parti di esso, che questi manufatti possono essere molto pericolosi e pertanto non devono essere toccati o manomessi in alcun modo, ma ne va denunciato immediatamente il ritrovamento, così da consentire l’intervento dei militari dell’Esercito al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza del nostro territorio.