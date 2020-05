Conto alla rovescia per la circonvallazione di San Vito

Conto alla rovescia per il completamento e quindi l’inaugurazione della circonvallazione di San Vito al Tagliamento. Oggi, durante la fase di collaudo del cavalcaferrovia realizzato dall’Associazione temporanea d’impresa formata da Adriastrade, impresa Coletto ed Ecovie, è stato annunciato che non solo si rispetteranno i 830 giorni a disposizione per completare l’opera, ma che la chiusura del cantiere avverrà con qualche settimana d’anticipo, già il prossimo mese.

Uno degli ultimi tasselli da superare, infatti, era la fase di collaudo del cavalcaferrovia ovvero il ponte principale della circonvallazione. Collaudo che sta procedendo bene e dunque si tratta di un passo in avanti decisivo per il cantiere che dà il via al conto alla rovescia per l’apertura e quindi l’inaugurazione e di questa opera strategica che il Comune di San Vito al Tagliamento attende da molti anni. A fornire i primi dettagli del collaudo e, più in generale, dei lavori, sono coloro i quali stanno lavorando a questa fase, a partire da Luca Vittori, dirigente di FVG Strade: “Un lavoro atteso, quello della circonvallazione di San Vito, che darà completezza al sistema di collegamento su strada della nostra regione e, al contempo, mettendo in sicurezza l’abitato locale. Le operazioni di collaudo di oggi sono la chiusura di un lungo percorso che ha visto ottime sinergie tra impresa, stazione appaltante, direzione lavori e collaudatori”.

Parlando di progettazione dell’opera, in particolare del cavalcaferrovia che passa sopra la linea Portogruaro-Casarsa, l’ing. De Fina, ha spiegato che “quest’opera è un impalcato continuo a sette campate in calcestruzzo pre-compresso. E’ un’opera particolare perchè la pre-compressione è stata eseguita con tre tecniche differenti”. Soluzioni ingegneristiche uniche per una strada che nel suo complesso è lunga quasi 5,4 km, con due corsie da 3,75 metri e due banchine laterali da 1,5 metri e comprende in tutto cinque rotatorie, tre ponti, un viadotto e un sovrappasso.

Da parte dell’Ati, Massimo Contandin ha fornito qualche dettaglio in più sulla fase di collaudo: “Oggi si stanno eseguendo opere di collaudo che interessano le varie campate: a seconda della lunghezza, si usano da 6 a 8 camion e ogni mezzo è caricato fino a un massimo di circa 500 quintali”. Questa fase è quella più importante e, superata, mancherà poco al completamento dell’opera e cioè l’installazione delle barriere fonoassorbenti e la segnaletica stradale. L’annuncio più atteso è arrivato dall’ing. De Carli, sempre del raggruppamento di imprese: “Con la conclusione della fase di collaudo del cavalcaferrovia, si può dire che siamo nella parte finale del cantiere: 15-20 giorni e i lavori saranno pressochè finiti”.

In tema di sicurezza, il direttore dei lavori, Maurizio Cusin di Fvg Strade, ribadisce che con “il compimento delle prove e delle verifiche sul cavalcaferrovia, si conclude una serie di attività numerose di controlli: dai pali di fondazione, passando ai materiali impiegati e monitoraggi topografici fino alla prova di carico dell’impalcato”. Infine, da parte del collaudatore Gianpaolo Guaran, incaricato dall’allora provincia di Pordenone di confermare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, “le prove di collaudo stanno procedendo positivamente”.

Al Sindaco Antonio Di Bisceglie le conclusioni finali: “Con oggi si può dire che parte il conto alla rovescia della circonvallazione. Non appena avremo la conferma che l’intero iter di collaudo del cavalcaferrovia riceverà luce verde, potremmo essere più precisi. Non diamo ancora una data ma entro giugno si può dire che l’opera potrà essere aperta, inaugurata e dunque percorribile. Questo il nostro augurio perché la circonvallazione di San Vito, tra le opere più di rilievo su scala regionale, possa essere anche un esempio di ripartenza della nostra Italia, del nostro Friuli Venezia Giulia, in questo particolare momento storico che stiamo vivendo”.