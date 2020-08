Conto alla rovescia per la nuova rotatoria di Gleris

Parte a settembre il cantiere per la realizzazione della rotatoria in frazione di Gleris, lungo la strada regionale 463, all’altezza dell’intersezione con via Morsano e via Cordovado. Opera che ha l’obiettivo primario di mettere in sicurezza lo snodo viario tra i più trafficati della rete stradale di San Vito al Tagliamento. L’intervento, che risponde a una serie di necessità sottoposte dai residenti all’attenzione degli amministratori, servirà anche ad abbattere una serie di barriere architettoniche migliorando al contempo il transito ciclopedonale.



Entra dunque nel vivo un’opera pubblica che ha dovuto superare non pochi ostacoli burocratici, il cui iter è stato rallentato ma che non si è comunque mai fermato, neppure in primavera durante l’emergenza legata al Covid-19 quando la Giunta comunale di San Vito ha dato disco verde al progetto esecutivo così da trovarsi pronti per la fase della ripartenza. Al contempo, gli uffici avevano proceduto alla gara d’appalto per la realizzazione della rotaroria: ad aggiudicarsi il lavoro è stata la ditta Mingotti Srl con sede a Tavagnacco. Complessivamente l’intervento ha un costo di 400 mila euro, finanziati con fondi propri comunali, di cui quasi 218 mila euro (più IVA) per i lavori della rotatoria. Per quanto concerne i tempi di realizzazione, si prevede la consegna del cantiere per metà settembre e si ipotizza la conclusione dei vari lavori entro l’autunno 2020.



Entrando nel dettaglio del progetto, l’intervento vedrà la realizzazione di una rotatoria al posto dell’attuale incrocio tra via Cordovado (strada regionale 463) e via Morsano, molto trafficato. Sarà ricavato anche un tratto ciclopedonale in via Morsano, sarà realizzato un nuovo percorso ciclopedonale e saranno adeguati diversi marciapiedi esistenti rispondendo a quanto previsto dal Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Pebac). Sul fronte della sicurezza idraulica, per rispondere anche a fenomeni temporaleschi che negli ultimi anni si sono fatti sempre più intensi, sono previsti una serie di nuovi pozzetti, caditoie e raccordi per convogliare l’acqua raccolta nell’impianto di fognatura bianca già attivo. Ci sarà inoltre una illuminazione più performante con l’utilizzo di led e l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti.“Questa nuova rotatoria - afferma il Sindaco Antonio Di Bisceglie - è un’opera che rappresenta uno dei tasselli fondamentali di messa in sicurezza del territorio. L’intervento migliorerà la circolazione in una zona che da anni era in attesa di una riqualificazione, da un lato per la sicurezza stradale, visto anche il notevole flusso viario giornaliero, e dall’altro per dare un’entrata decorosa alla nostra cittadina, dopo essere intervenuti anche nelle altre zone d’accesso. Si dà quindi una risposta precisa all’impegno assunto con la comunità di Gleris, qualificandone il centro”.