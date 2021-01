Contrabbando di gasolio, sequestrate sei cisterne lungo l'A23

Negli ultimi mesi, i militari della Guardia di Finanza di Tolmezzo hanno sequestrato, a seguito di più controlli eseguiti lungo l'autostrada A23, all'altezza di Ugovizza, nel comune di Malborghetto Valbruna, in ingresso Stato provenienti dall'Austria, sei camion cisterna che trasportavano prodotto petrolifero in violazione delle imposte e dell'Iva.

Si tratta di gasolio e benzina per circa 150.000 chili in tutto. I mezzi sono depositati in un'officina di Tolmezzo.

Tutti gli autisti fermati, cittadini di nazionalità straniera, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Udine.