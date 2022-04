Contrastare le infiltrazioni mafiose negli investimenti in Fvg

Il Friuli Venezia Giulia è un territorio che “necessita di una particolare attenzione per contrastare i possibili tentativi d’infiltrazione mafiosa". Lo afferma la Direzione Investigativa Antimafia nella relazione per il primo semestre 2021.

"Nel tempo – afferma la Dia - le investigazioni hanno messo in luce l'esistenza di proiezioni sul territorio regionale delle 'mafie tradizionali', nella maggior parte dei casi orientate in attività di riciclaggio". Inoltre, la posizione geografica colloca il Fvg "quale privilegiato punto di accesso in Europa occidentale della rotta balcanica percorsa da stranieri che accedono illegalmente in territorio nazionale guidati dalle organizzazioni criminali dedite al traffico di esseri umani".

Questo fenomeno "rilascia come effetto nel tempo sul territorio problematiche di sicurezza pubblica. In generale, negli anni i sodalizi stranieri hanno orientato i loro interessi criminali prevalentemente nel traffico di droga".

"Di rilievo - osserva la Dia - anche lo sfruttamento della prostituzione praticato principalmente da cinesi, thailandesi e nigeriani; in particolare, la criminalità cinese si manifesta con rapine ed estorsioni interne alla sua stessa comunità etnica".

“Le attività condotte nel semestre - aggiunge la Direzione investigativa antimafia - dimostrano come i gruppi criminali stranieri hanno acquisito spazi in vari settori illeciti. Peraltro nel semestre è stato riscontrato un complessivo e notevole incremento del traffico illecito di valuta non dichiarata soprattutto in entrata. Tra le peculiari attività criminali che caratterizzano il Fvg si conferma negli ultimi anni l'incidenza del fenomeno del traffico illecito di prodotti petroliferi".