Contrasto al degrado urbano, nel mirino il comprensorio Ater di via Valmaura

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio a Trieste, pianificati nel corso di una recente riunione del Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica svoltasi in Prefettura per prevenire situazioni e fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.

Dopo l’attività svolta nei complessi di via Cumano e di via Grego, questa mattina, nel comprensorio Ater di via Valmaura, è stato effettuato un servizio straordinario disposto dal Questore Irene Tittoni, con l’obiettivo di creare e mantenere condizioni di tranquillità nella comunità, limitando la percezione d'insicurezza della cittadinanza.

Il servizio ha visto il coinvolgimento delle pattuglie della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale, che hanno curato gli aspetti di competenza con grande professionalità. Nell’ambito della specifica attività di contrasto al degrado urbano, infatti, sono stati sottoposti a confisca amministrativa tre auto, uno scooter e una bicicletta elettrica modificata.

Il servizio, che è ancora in corso, si sta svolgendo all’interno e nei garage, porticati e sotto-porticati del complesso residenziale, nelle zone e vie limitrofe.