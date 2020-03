Contro un albero in viale Miramare a Lignano

Incidente stradale questa notte a Lignano in viale Miramare, di fronte al negozio "Veste tutti". Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale del Comune di Lignano, intervenuti sul posto per tutti i rilievi, la conducente di una vettura ha perso il controllo ed è andata a schiantarsi contro un albero.



È stata immediatamente soccorsa dal personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova e portata in pronto soccorso con l'ambulanza. Non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti tempestivamente anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della vettura e del luogo dello schianto.