Contro un'auto in sosta finisce ruote all'aria

Incidente questa mattina verso le 9 e 20, a Udine, in via Emilia. Due i veicoli coinvolti e due le persone ferite – un 72enne e un 88enne residenti in città - e trasportate in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Udine.



Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, intervenuta sul posto per i rilievi, una Fiat 500L, mentre percorreva via Emilia in direzione del centro città si è schiantata contro una Volvo che si trovava in sosta fuori dalla carreggiata. Nell'urto la Fiat si è ribaltata su un fianco. Sul posto sono giunti i mezzi dei Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, oltre che gli agenti della Polizia Locale.