Contro un muro di cemento a Muzzana, ferita una famiglia

Grave incidente stradale a lungo la regionale a Muzzana del Turgnano intorno alle 18.30 di oggi, domenica 2 agosto 2020.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Latisana, intervenuti sul posto per rilievi e viabilità, insieme ai colleghi della Stazione di Palazzolo dello Stella, il conducente di una vettura Alfa Romeo ha perso il controllo mentre procedeva in direzione Muzzana, poco dopo località Bivio Paradiso.

La vettura è andata a schiantarsi in un fosso ed è finita con la parte anteriore contro un manufatto in cemento, cioè una spalletta di un ponticello che conduce a un fondo privato.

L'impatto è stato estremamente violento. Immediato l'allarme.

Sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato immediatamente l'elicottero sanitario decollato dall'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dopo aver trasportato un uomo investito a Lignano poco prima.

Il velivolo è atterrato sulla regionale per due volte. Ha trasportato 2 persone rimaste ferite in maniera seria al nosocomio del capoluogo friulano; non sarebbero comunque in pericolo di vita. All'interno della macchina, infatti, oltre al conducente, c'erano tre passeggeri. Due di questi ultimi sono stati portati in ospedale con le ambulanze (un equipaggio della Croce Rossa di Palmanova e un equipaggio proveniente dall'ospedale di Latisana).

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli che hanno dato fattivo supporto al personale sanitario; hanno illuminato l'area con una Torre Faro. I 4 occupanti la vettura sono stati estratti dai pompieri che hanno spaccato il lunotto anteriore della macchina.

Si tratta di una famiglia di Carlino (marito, moglie, figlio e nonna).

La strada è rimasta chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di legge. Il mezzo è stato recuperato dal soccorso stradale Tel di Muzzana del Turgnano.

Alle 20.30 la viabilità è ancora bloccata e il traffico deviato su una strada bianca laterale.