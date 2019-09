Una donna di 66 anni, di Udine, ha perso il controllo della sua auto, una Smart, in serata, poco prima delle 20. Nell'impatto la vettura si è ribaltata su un fianco, vicino alle piante.

È successo in viale Venezia, a Udine, all'altezza dell'incrocio con via Firenze. La donna non è rimasta ferita in maniera seria. È stata aiutata a uscire dall'abitacolo dalle persone che si trovavano in quel momento nella zona. Per i rilievi la polizia locale di Udine.