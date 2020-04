Controlli 'anticostituzionali', rifiuta l'autocertificazione

Controlli serrati anche in questa giornata della Festa della Liberazione in ingresso e in uscita da Lignano Sabbiadoro da parte della Polizia Locale. In poche ora gli agenti hanno elevato già tre sanzioni. Una è stata comminata a una mamma che ha detto che doveva andare a fare i compiti per il figlio da un'amica a Latisana. Ma era da sola, senza bimbi al seguito.

Non è mancato chi ha detto che questi controlli sono anticostituzionali e non ha voluto dichiarare dove andava. In un altro caso è stato contravvenzionato un cittadino che ha detto di voler andare a fare la spesa al Lidl, nonostante tutti i supermercati oggi siano chiusi.

I controlli della Polizia locale di Lignano continuano 24 ore al giorno per tutto il fine settimana, al fine di tutelare la salute dei cittadini.