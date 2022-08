Controlli a Lignano, 15 conducenti denunciati

La Stazione Carabinieri di Lignano Sabbiadoro, già dal mese di giugno, è stata rinforzata con militari inviati dal Comando provinciale di Udine, ai quali si sono aggiunti poi da luglio quelli assegnati dal Comando Generale dell’Arma, per continuare ad essere un sicuro punto di riferimento anche per i molti turisti, italiani e stranieri, che hanno scelto il litorale friulano per le vacanze estive.

Così, nell’ambito dei servizi svolti insieme alle altre Forze di Polizia, nell’ultimo mese i Carabinieri hanno garantito oltre 250 servizi di pattuglia nel corso dei quali hanno sottoposto a controllo mille veicoli e identificate più di duemila persone.

Nel corso dell’attività preventiva sono state rilevate 43 violazioni al codice della strada e, tra queste, sono stati 11 gli accertamenti di guida in stato di ebbrezza alcolica e quattro per guida sotto l’effetto di stupefacenti. In questi casi i conducenti sono stati denunciati. Complessivamente sono stati decurtati 190 punti patente.

Inoltre, sono stati sottoposti a controllo anche 33 esercizi pubblici con il conseguente accertamento di nove violazioni, di cui cinque di rilevanza penale e quattro di carattere amministrativo per violazioni alle norme in materia. Particolare rilevanza hanno avuto la chiusura di due centri benessere, disposta dal Comune lignanese a seguito dei controlli operati la scorsa settimana dal Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Udine e che hanno evidenziato, a carico dei titolari, la mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per la vendita al dettaglio di generi alimentari attivato all’interno dell’attività.

Sempre la scorsa settimana, i Carabinieri della Stazione hanno individuato e deferito in stato di libertà una coppia di giovani padovani che, in un esercizio commerciale, avevano rubato uno zaino contenente denaro contante e un i-pad di proprietà dell’esercente, recuperando e restituendo l’intera refurtiva.

Infine, i militari hanno arrestato un cittadino albanese 33enne, già noto alle Forze dell’Ordine, che, espulso dal territorio nazionale il 4 giugno, aveva fatto illegalmente rientro in Italia.