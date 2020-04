Controlli a Pasqua e Pasquetta: il piano di Fiume Veneto

"Rispettare le regole, uscire di casa solo per lavoro e per necessità comprovate, mantenere il distanziamento sociale è l'unico modo responsabile di affrontare questo momento emergenziale, anche in presenza di una fase calante dei contagi, per poter raggiungere l'obiettivo di tornare gradualmente alla normalità". Lo ripete il sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton, in vista delle festività pasquali.



In queste settimana le forze dell'ordine, Polizia Municipale e Carabinieri in primis, hanno eseguito centinaia di controlli nel territorio comunale di Fiume Veneto, elevando anche numerose sanzioni. Purtroppo si segnalano ancora troppe persone vagare senza un motivo valido.



A Pasqua e Pasquetta verranno ulteriormente intensificati i controlli da parte della Polizia Municipale che sarà operativa in entrambe le giornate, durante le quali tutti gli esercizi commerciali, ad esclusione di farmacie, parafarmacie ed edicole, rimarranno chiusi.



Ricordiamo che è vietato qualsiasi spostamento non necessario e qualsiasi assembramento in aree pubbliche e private.

Non serve precisare, dunque, che è vietato anche riunirsi per grigliate all'aperto, nemmeno tra vicini di casa o in spazi condominiali.



I trasgressori saranno puniti con sanzioni che variano da € 400 a € 3.000 per persona.