Controlli a tappeto: due arresti, dieci denunce e sequestro di droga

Ieri, il Comando provinciale dei Carabinieri di Pordenone ha disposto un servizio coordinato per il controllo straordinario del territorio che ha coinvolto l’Arma locale con un impiego di 50 carabinieri tra le tre Compagnie di Pordenone, Sacile e Spilimbergo e il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo.

Il dispositivo messo in campo, ha interessato i centri abitati e le arterie di principale comunicazione, oltre a otto esercizi pubblici, anche per la verifica del Green Pass.

In merito ai controlli alla circolazione stradale sono state identificate circa 150 persone a bordo di oltre 70 mezzi; sono state elevate svariate sanzioni per un importo di 2.000 euro, ritirato un documento e decurtati diversi punti patente per le infrazioni rilevate.

Nell’ambito del servizio di controllo straordinario complessivamente sono state denunciate all’autorità giudiziaria dieci persone e segnalate sette alla locale Prefettura. Si tratta di un cittadino italiano classe 1967, residente a Roncoferrato (MN), per atti persecutori, violenza privata e lesioni personali, fatti avvenuti in Fiume Veneto; uno straniero, nato in Repubblica Dominicana, classe 2000, residente a Morsano al Tagliamento, per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, detenzione di sostanza stupefacente con sequestro di circa 3 grammi di hashish; un ragazzino classe 2005, nato in Romania ma residente in Zoppola, per furto continuato aggravato di due biciclette; un cittadino argentino classe 1999, residente ad Azzano Decimo, per violazione divieto di ritorno nel comune di Pordenone.

C’è stata una denuncia contro ignoti per il reato di detenzione abusiva di armi: a Zoppola, all’interno di un magazzino in disuso e sequestrato per procedure fallimentari, è stata ritrovata una scatola contenente 50 munizioni cal. 9X21.

I Carabinieri di Spilimbergo hanno denunciato due automobilisti positivi all’alcoltest. Analogo reato per un cittadino moldavo classe 1990, fermato dai militari di Sacile a Brugnera. Denunciati anche tre cittadini italiani per omessa comunicazione nei termini previsti dell’avvenuta cessione di armi regolarmente detenute.

Infine sono state segnalate 5 persone alla Prefettura di Pordenone quali assuntori di stupefacenti: un 26enne cittadino albanese trovato in possesso di un grammo di cocaina e 0,50 grammi di marijuana; un 20enne segnalato perché deteneva 0,50 grammi di marijuana; tre 19enni trovati in possesso di un grammo e mezzo di marijuana e un grammo di hashish.