Controlli a tappeto negli store cinesi, panifici e pasticcerie artigianali

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Salute di Udine hanno eseguito in questo periodo delle feste diversi controlli in store cinesi e panifici e pasticcerie artigianali della regione.

Nella zona della cividalese, in due negozi gestiti da cittadini cinesi, sono stati trovati e sequestrati 60 tra giocattoli e oggetti pericolosi per un valore di circa 600 euro. Per i titolari la sanzione amministrativa è di 10mila euro, in particolare per i prodotti pericolosi così come disposto dal decreto legislativo 186 del 2011. Si tratta di etichettature che non riportano la dicitura CE, e che quindi non hanno passato il vaglio del controllo europeo sul fronte sicurezza.

in Carnia è stato controllato un altro store cinese dove sono stati sequestrati 20 giocattoli e anche cinque penne laser. Per le penne laser scatta la denuncia penale poiché, in base a un'ordinanza del ministero del 1998 questi oggetti non si possono vendere perché pericolosi nel caso vengano diretti, con il fascio laser, agli occhi, causando problemi alla vista.

Per quanto riguarda invece i controlli in pasticcerie e panetterie artigianali, è finita nel mirino una realtà del Goriziano dove gli uomini del capitano Fabio Gentilini hanno sequestrato 40 tra panettoni, putizze e presnitz che non riportavano in etichetta né ingredienti né gli allergeni. I dolci sono stati sequestrati ma potranno essere dissequestrati nel caso i titolari della pasticceria decidano di rietichettare il prodotto. La sanzione scatta comunque e deve essere pagata; è pari a 4000 euro.