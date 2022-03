Controlli a tappeto sui ciclisti, 57 multe a Monfalcone

La Polizia Locale di Monfalcone questa mattina all’alba è stata nuovamente impegnata in controlli mirati lungo le strade e sulle piste ciclabili per monitorare la sicurezza della viabilità, in particolare su biciclette e sui monopattini. Con quattro uomini, è stato organizzato un dispositivo di sicurezza in via Bonavia. Dalle 5.30, sono state controllate 693 bici ed emesse 57 sanzioni.

In generale i controlli sono indirizzati sull’eventuale mancanza delle luci o del giubbotto catarifrangente, sul rispetto del divieto di circolazione sui marciapiedi e contro mano, per sensibilizzare i ciclisti sul tema della sicurezza e della visibilità.

Le multe hanno interessato 44 bici che circolavano all’esterno della ciclabile, due per la mancanza del giubbotto o delle bretelle ad alta visibilità per altrettanti conducenti di monopattino, due per la circolazione con il monopattino elettrico fuori dalla pista ciclabile, sei per il mancato possesso delle luci in bici e una per mancanza di freno funzionante nella bici.

“L’obiettivo è informare grandi e piccoli ciclisti e sottolineare l’importanza delle luci per la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada”, evidenzia il Sindaco Anna Maria Cisint.

Nel 2021 sono state controllate 4.210 bici, per un totale di 842 sanzioni, mentre 47 multe sono scattate ad altrettanti conducenti di monopattini elettrici.