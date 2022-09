Controlli agostani, 30 provvedimenti del Questore di Udine

Mese di agosto decisamente movimentato per la Polizia di Stato di Udine, che si è concluso con 30 misure disposte dal Questore.

23 i fogli di via obbligatori emessi a carico di persone socialmente pericolose, che si sono rese responsabili di reati sul territorio friulano. Di questi, ben 14 - con divieto di ritorno nel comune di Camino al Tagliamento per un minimo di uno e un massimo di tre anni - sono stati emessi in seguito al rave party organizzato la notte del 14 agosto da alcuni giovani, provenienti anche da fuori regione, alcuni dei quali annoveravano già altri divieti di ritorno in altre località della Penisola per episodi simili.

A inizio mese analogo provvedimento, relativo al comune di Udine e valido per due anni, è stato emesso nei confronti di un cittadino italiano protagonista all’interno della stazione ferroviaria prima di un alterco con il capotreno, poi con il personale della Polizia Ferroviaria, che alla fine ha denunciato l’uomo per interruzione di pubblico servizio, oltraggio, violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Quattro le persone allontanate dal comune di Lignano Sabbiadoro con divieto di ritorno per tre anni, tra cui un cittadino straniero arrestato dalla Polizia di Stato per furto aggravato ai danni di un tabacchino, due cittadini italiani indagati per rapina, e un altro cittadino italiano che aveva offeso e insultato il medico di colore del Pronto Soccorso che lo stava medicando.

Applicati poi tre fogli di via con divieto di ritorno nel comune di Manzano per tre anni a persone dedite a furti e uno con divieto di ritorno nel comune di Reana del Rojale sempre per tre anni a persona responsabile di lesioni e minacce.

Nel corso del mese di agosto, sono stati emessi e notificati anche due Daspo urbani, uno per un giovane della Carnia, cui è stato fatto divieto di avvicinarsi alla zona dell’autostazione di Tolmezzo, e l’altro per un cittadino rumeno per il quale il divieto riguarda la zona dell’ospedale civile di Udine (i divieti hanno la durata massima prevista di dodici mesi) e un Daspo di tre anni a un sostenitore della squadra di calcio locale. Da ultimo emessi due avvisi orali e due ammonimenti per violenza domestica.

I provvedimenti adottati rispondono all’esigenza d'innalzare il livello di sicurezza del territorio, utilizzando gli strumenti normativi nella disponibilità del Questore.