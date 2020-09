Controlli ai confini, quattro passeur in manette

L’attività di vigilanza dei Carabinieri della Compagnia di Trieste - via Hermet ha portato, negli ultimi giorni, all'arresto di quattro passeur. Il 3 settembre, i militari della Stazione di Scorcola hanno intercettato, vicino all’Università, un furgone Volkswagen il cui conducente non si era fermato all’alt; è scattato un inseguimento e il mezzo, con a bordo cinque cittadini dello Sri Lanka, irregolari, è stato fermato. Il passeur, un uomo di 42 anni, cittadino ucraino, è stato arrestato e il veicolo sequestrato.

Il giorno dopo, alle prime luci dell’alba, i Carabinieri di San Dorligo della Valle, su indicazioni di un passante, hanno intercettato, vicino al valico confinario di Prebenico, una Mercedes ritenuta sospetta. Sono stati identificati quattro cittadini di nazionalità turca, entrati irregolarmente in Italia. Il conducente, un 26enne cittadino kosovaro, è stato arrestato e condotto al carcere del Coroneo, mentre i migranti sono stati consegnati alle Autorità Slovene, in base agli accordi internazionali di respingimento.

Sabato 5, i militari di San Dorligo hanno arrestato due passeur, rispettivamente un 40enne e un 29enne, entrambi di nazionalità turca che, a bordo di due auto con targa francese, stavano trasportando in Italia migranti irregolari di nazionalità curda. I due sono stati condotti in carcere, mentre i migranti sono stati affidati a una struttura di accoglienza per la quarantena fiduciaria.

Seguendo le indicazioni ministeriali e della locale Prefettura, allo scopo di bloccare il fenomeno dell’immigrazione clandestina, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trieste, in coordinamento con le altre Forze di polizia, proseguirà nell’opera di contrasto al traffico di migranti, rafforzando i controlli sul territorio.