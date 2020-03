Controlli al confine sloveno, la situazione a Gorizia

Dopo la decisione della Slovenia di imporre pesanti limiti alla circolazione al confine, ecco il punto della situazione da Gorizia. "Stanno girando fake-news e post allarmistici assolutamente non veritieri", assicura il sindaco Rodolfo Ziberna. "I 400 stalli della stazione confinaria sono ormai saturi, ma abbiamo aperto, sempre gratuitamente, il posteggio della Sdag, che ospita circa 50 stalli (lo si raggiunge seguendo le indicazioni Sdag). Gli autisti hanno a disposizione toelette e docce in numero adeguato, unitamente a distributori automatici di panini, snack, bibite, ecc., riforniti con continuità. D'intesa con Prefetto, Questore e Comandante Polizia Locale, operatori si stanno recando sul posto per illustrare ai camionisti in lingua inglese le raccomandazioni essenziali, da veicolare ai colleghi nella loro lingua madre. Molti mezzi pesanti, poi, sono posteggiati nell'area del Tiare".

"Alle 16 di oggi - ricorda il primo cittadino - scatta il consueto divieto di circolazione del mezzo pesanti, che perdurerà fino a domani notte. Lunedì, Santi patroni di Gorizia, le attività doganali rimarranno ferme. La situazione rimane assolutamente attenzionata".