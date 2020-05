Controlli anti Coronavirus, in Fvg 69 multe

Resta complessivamente basso il numero di sanzioni per mancato rispetto delle misure anti Covid-19 in Fvg, in particolare per le distanze e l'uso della mascherina. Ieri, come comunica la Prefettura di Trieste, le persone controllate sono state 2.320 e le multe 69. Risale il numero degli altri reati, che ha portato a 42 denunce.

Per quanto rigurada le attività commerciali, le verifiche sono state 1.191 e solo in un caso un titolare è stato sanzionato per mancato rispetto delle normative.

Ricordiamo che da lunedì 18 non sarà più obbligatoria l'autocertificazione per gli spostamenti, che saranno liberi all'interno del Fvg. Ma non verranno meno le multe per chi - persone e attività - non rispetterà le disposizioni per il contenimento del virus.