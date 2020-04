Controlli anti-Covid, 189 multe in Fvg

Continuano i controlli delle forze dell'ordine per verificare che chi esce di casa lo faccia per un valido motivo. Ieri, come comunica la Prefettura di Trieste, sono state 3.762 le autocertificazioni vagliate. In 189 casi chi si trovava fuori dalla propria abitazione non aveva una giustificata ragione ed è stato multato. Due le denunce per falsa dichiarazione sull'identità, mentre sono state sette le denunce per altri reati.

Molto positivo, invece, il monitoraggio sulle attività commerciali aperte: a fronte di 996 controlli, nessun esercizio è risultato non in regola rispetto alle disposizioni dei Dpcm e delle ordinanze regionali.