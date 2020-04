Controlli anti Covid-19, 130 multati in Fvg

Con il 'restate a casa' in vigore fino al 4 maggio, continuano i controlli delle forze dell'ordine per verificare che chi si sposta lo faccia per validi motivi. Ieri, come comunica la Prefettura di Trieste, sono state verificate 3.283 autocertificazioni e, in 130 casi, chi si trovava fuori dalla propria abitazione non aveva una buona ragione ed è stato multato. Si segnalano anche due persone denunciate perchè non avevano rispettato la quarantena obbligatoria, in quanto risultate positive al Coronavirus, e cinque false attestazioni sull'identità; sei, infine, le denunce per altri reati.

Tra gli esercizi commerciali aperti, le verifiche hanno interessato 1.371 attività; per quattro titolari sono scattate sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni e un negozio è stato temporaneamente chiuso sempre perchè non aveva messo in pratica quanto previsto da Dpcm e ordinanze regionali.