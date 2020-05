Controlli anti Covid-19, 94 multe in Fvg

In attesa dell'avvio della fase due, che concederà, sempre nel rispetto delle distanze e indossando la mascherina, maggiori libertà di movimento, continuano i controlli delle forze dell'ordine. Ieri, come comunica la Prefettura di Trieste, le verifiche delle autocertificazioni sono state 2.531; 94 le multe comminate per mancato rispetto delle disposizioni. Si segnalano anche una denuncia per falsa attestazione sull'identità e tre denunce per altri reati.

Sul fronte delle attività commerciali, sono stati 919 i controlli; due i titolari sanzionati perchè no avevano rispettato quanto disposto da Dpcm e ordinanze regionali.