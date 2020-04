Controlli anti Covid-19, 97 multe in Fvg

Giornata decisamente positiva, quella di ieri, sul fronte dei controlli anti Covid-19 sul territorio regionale. Come riferisce la Prefettura di Trieste, le forze dell'ordine hanno verificato le autocertificazioni di 3.734 cittadini e solo in 97 casi chi si stava spostando non aveva un valido motivo per farlo ed è stato quindi multato. Un dato decisamente più basso, quindi, rispetto ai giorni precedenti.

Tra le persone fuori casa, però, si segnala anche una persona in quarantena obbligatoria perchè positiva al Coronavirus. In questo caso, dunque, è scattata una denuncia per 'delitto colposo contro la salute pubblica'. Altre quattro persone sono state denunciate per falsa attestazione sull'identità, mentre sono 11 le denunce per altri reati.

Continuano anche i controlli sulle attività commerciali: gli esercizi sottoposti ad accertamento ieri sono stati 1.263 e non si segnala alcuna irregolarità.