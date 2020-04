Controlli anti Covid-19, 98 multe in Fvg

Nuova giornata 'positiva', almeno sul fronte delle multe, in Friuli Venezia Giulia. A fronte di 4.261 verifiche, infatti, sono state 98 le persone sanzionate dalle forze dell'ordine. Tra chi è stato pizzicato fuori casa, però, c'è anche una persona in quarantena obbligatoria perchè positiva al Covid-19. In questo caso è quindi scattata una denuncia.

Altre due persone sono state denunciate perchè hanno fornito false attestazioni sulla propria identità, mentre sono 11 le denunce per altri reati.

Sul fronte dei controlli alle attività commerciali - 1.227 ieri come riferisce la Prefettura di Trieste - solo un titolare è stato sanzionato perchè non aveva rispettato le disposizioni previste dai Dpcm e dalle ordinanze regionali.