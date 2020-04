Controlli anti Covid-19, in Fvg 111 multati

Ieri, prima giornata nella quale, in Fvg, è entrata in vigore la nuova ordinanza del governatore Fedriga, che consente maggiore libertà di movimento all'interno del proprio comune, non sono mancati i controlli delle forze dell'ordine. Come riferisce la Prefettura di Trieste, le verifiche delle autocertificazioni (che, lo ricordiamo, è sempre bene avere con sè quando si esce di casa) sono state 3.825; in 111 casi, le ragioni dello spostamento non sono state ritenute valide ed è, quindi, scattata una multa. Tre, invece, le denunce per altri reati.

Sul fronte degli esercizi commerciali sono stati 1.156 i controlli; in tre attività, i titolari sono stati sanzionati perchè non avevano rispettato le norme anti Coronavirus contenute nei Dpcm e nelle ordinanze.