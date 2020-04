Controlli anti Covid-19, in Fvg 84 multati

Ancora una giornata 'positiva' sul fronte dei controlli per il rispetto delle misure di contenimento per il Coronavirus. Ieri, come comunica la Prefettura di Trieste, a fronte di 3.604 verifiche delle autocertificazioni, sono state 'solo' 84 le multe, il numero più basso degli ultimi giorni. Cinque le persone denunciate per altri reati.

Sul fronte dei controlli alle attività commerciali, sono state 1.342 le verifiche e in tre casi i titolari dei negozi sono stati sanzionati perché non avevano rispettato le disposizioni di Dpcm e ordinanze regionali.