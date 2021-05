Controlli anti-Covid, 35 denunce per aver lasciato l'isolamento

Continuano i controlli predisposti per monitorare l’osservanza della normativa antipandemica. Nel complesso, dal 22 maggio a ieri, la Polizia di Stato di Trieste ha controllato nell’intera provincia 3.927 persone sanzionandone 20, di cui 10 durante le ore di coprifuoco.

35 cittadini sono stati denunciati perché hanno abbandonato l’isolamento fiduciario e una persona per false attestazioni-dichiarazioni sulla propria identità, mentre sono stati controllati 411 esercizi e attività commerciali. Uno è stato sottoposto a chiusura provvisoria di cinque giorni ed è stato sanzionato il titolare.

Inoltre, ieri sera, una Volante, transitando nei pressi della stazione ferroviaria, ha notato un’auto con due persone a bordo e l’ha fermata in corso Cavour. Dai controlli effettuati il veicolo è risultato senza copertura assicurativa, mente il guidatore, un cittadino italiano del 1990, appariva in stato di alterazione alcolica. E’ stato sottoposto all’alcoltest risultando positivo; è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. E’ stato anche sanzionato per la mancanza dell' assicurazione, mentre la patente di guida gli è stata ritirata. L’auto è stata affidata a una specifica ditta per la rimozione.

Ieri sera, infine, a seguito di una segnalazione giunta alla sala operativa della Questura tramite il 112 Numero Unico, una Volante si è recata in via dell’Istria per il danneggiamento di due scooter. Sono in corso indagini.