Controlli anti-Covid, 38 multe in Fvg

Giornata 'tranquilla', quella di ieri, dal punto di vista dei controlli delle forze dell'ordine nella nostra regione. Come riferisce la Prefettura di Trieste, le verifiche sono state 2.727, a fronte della quali sono state 38 le sanzioni comminate per mancato rispetto delle normative anti-Covid. Dopo il boom di altri reati registrato mercoledì - quando erano state 90 le persone denunciate - il dato di ieri è in netto calo, con sette denunce, un numero in linea con la 'fase uno'.

Proseguono anche i controlli nelle attività commerciali: ieri sono stati 1.122 i negozi sottoposti a verifica e un titolare è stato multato perchè non in regola.