Controlli anti Covid, 47 multe in Fvg

Dopo quattro giorni di sanzioni in netto calo, ieri sono tornate a salire le multe per il mancato rispetto delle norme anti Covid, complici anche i tanti controlli per prevenire la 'movida'. Come comunica la Prefettura di Trieste, a fronte di 2.518 verifiche, le sanzioni sono state 47, oltre il doppio rispetto a giovedì. In aumento anche gli altri reati, con 20 persone denunciate.

In merito ai negozi aperti, i controlli sono stati 972 e in due casi i titolari sono stati sanzionati perchè non in regola con le disposizioni.