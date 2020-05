Controlli anti Covid, 63 multe in Fvg

Resta basso il numero di sanzioni per mancato rispetto delle normative anti-Covid nella nostra regione. Ieri, come comunica la Prefettura di Trieste, a fronte di 3.111 verifiche, le multe sono state 63. Torna, però, nuovamente a salire il numero degli altri reati: sono state 46, infatti, le persone denunciate.

Nell'ambito dei controlli alle attività commerciali, invece, gli esercizi sottoposti a verifica da parte delle forze dell'ordine sono stati 1.522 e solo in un caso un titolare è stato sanzionato per non aver rispettato le norme.