Controlli anti-Covid a Trieste, 15 le persone multate

Denunciato la scorsa notte per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio un triestino del 2002. In palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato anche sanzionato), ha aggredito un infermiere presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara e ha opposto resistenza agli operatori di una Volante intervenuta. È stato anche multato per aver violato la normativa antipandemica.

Poco dopo l’1, la Polizia di Stato di Trieste ha sanzionato, sempre per ubriachezza e per aver violato le norme anti Covid-19, due giovani triestini. Sono giunte varie segnalazioni alla sala operativa della Questura tramite il 112 di schiamazzi in via delle Beccherie; sul posto si è recata prontamente una Volante che li ha identificati. Dopo le formalità di rito, invitati ripetutamente a indossare la mascherina, sono stati sanzionati, così come una coppia, notata in riva Mandracchio alle 2.30, mentre stava salendo a bordo di un’auto, non rispettando, quindi, il coprifuoco.

Complessivamente, dal 2 maggio a ieri, nel corso dell’attività disposta dal Questore Irene Tittoni per monitorare l’osservanza delle norme anti-Covid, la Polizia di Stato ha controllato nell’intero territorio giuliano 3.418 persone, multandone 15, di cui otto durante le ore di coprifuoco. Un soggetto è stato denunciato, infine, all’autorità giudiziaria, perché non ha rispettato la misura dell’isolamento fiduciario, mentre sono stati controllati 650 esercizi e attività commerciali, senza riscontrare irregolarità.