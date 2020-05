In Fvg continua il rispetto delle regole per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. E, di conseguenza, calano ancora le multe. Ieri, infatti, in tutta la regione, come comunica la Prefettura di Trieste, le persone sanzionate sono state solo sette. Molto basso anche il numero degli altri reati che ieri ha portato a quattro denunce.

Sul fronte delle attività commerciali, invece, a fronte di 1.020 controlli delle forze dell'ordine, si segnalano due titolari sanzionati.