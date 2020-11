Controlli anti-Covid, dieci persone multate

Proseguono i controlli per il rispetto delle norme anti-Covid e fioccano ancora le multe. Ieri a Trieste le forze dell'ordine hanno identificato 847 persone, 63 delle quali durante il coprifuoco. In dieci casi è scattata la sanzione, da parte dei Carabinieri, perchè i cittadini non indossavano la mascherina.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Duino, poi, hanno denunciato due stranieri perchè si erano allontanati dalla struttura dove stavano trascorrendo il periodo di isolamento fiduciario.

Nulla da segnalare, invece, sul fronte dei locali: sono stati controllati 92 esercizi pubblici (52 dalla Polizia Locale, 37 dalla Divisione Polizia Ammnistrativa e Sociale della Questura e tre dai Carabinieri, uno dei quali anche durante il coprifuoco); tutti rispettavano le disposizioni di legge.