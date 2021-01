Controlli anti-Covid, dieci sanzioni nel Friuli Occidentale

Nell’ambito dei controlli per il rispetto delle norme anti-Covid, i Carabinieri della Compagnia di Sacile hanno sanzionato altre dieci persone. Una di loro è stata anche denunciata per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Dopo la mezzanotte di venerdì 16 in via Garibaldi, a Sacile, i militari dell’Aliquota radiomobile hanno fermato una vettura con a bordo tre persone - due uomini di 50 e 52 anni e una donna di 44 - che hanno detto di essere stati a casa di amici. Visto il rientro ben oltre il coprifuoco, è scattata la multa da 373,33 euro (se pagata entro 5 giorni).

Sabato pomeriggio, verso le 15, sempre a Sacile, i carabinieri hanno scoperto che in un locale in via Martiri di Sfriso, la barista cinese aveva servito uno spritz in calice di vetro a un cliente, consentendone il consumo nelle immediate adiacenze del locale, che è stato quindi sanzionato.

Nella notte di sabato, poco prima delle 3, a Roveredo in Piano, è scattato un breve inseguimento in via Del Gelso. Il conducente dell'auto aveva tentato di evitare l'alt della pattuglia. Si trattava di un 24enne della zona con precedenti di polizia, che mostrava chiari sintomi dovuti ad abuso di alcol o stupefacenti. Segnali confermati dai pre-test, risultati entrambi positivi. Il giovane ha rifiutato di sopporsi alla prova con etilometro e anche di sottoporsi agli accertamenti in struttura sanitaria. E' quindi scattato l'immediato ritiro della patente, mentre il veicolo è stato affidato alla madre. Nei suoi confronti, oltre alla duplice denuncia per rifiuto degli accertamenti e uso di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno contestato anche la multa per mancato rispetto del coprifuoco.

Tra domenica e lunedì, i carabinieri della stazione di Caneva hanno sanzionato altre cinque persone: un 23enne di Orsago che, alle 21 di domenica si trovava senza valido motivo a Caneva, e quattro giovani, un 21enne pakistano residente a Sacile che, a bordo della sua auto, si trovava, senza ragioni di necessità, fuori dal proprio comune, in compagnia di altri due connazionali (un 30enne e un 27enne) e una 27enne di Roveredo.