Proseguono le verifiche per il rispetto delle norme anti-Covid. A Trieste, le forze dell'ordine hanno controllato 603 persone, tutte risultate in regola, e 24 locali. In questo caso, due attività sono state sanzionate, una dai Carabinieri e uno dalla Polizia di Stato che, nella zona dell'ex Ghetto, ha multato il gestore dell'attività per la presenza di un assembramento e di clienti che non indossavano la mascherina.