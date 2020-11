Controlli anti-Covid, i punti caldi della città

“Con l’introduzione dei più recenti provvedimenti e ancor prima del Dpcm del 26 ottobre che ha previsto la chiusura di bar e ristoranti alle 18, abbiamo rafforzato il sistema di controllo del territorio”. A spiegare le misure operative adottate è il comandante della Polizia locale di Udine, Eros Del Longo (attualmente in isolamento essendo risultato positivo al Covid, ndr), che illustra come si svolge l’attività di monitoraggio e sorveglianza nel concreto.

“Abbiamo più che raddoppiato le forze in campo per effettuare i controlli sulle aperture dei locali e sulla circolazione delle persone – spiega -. Da una pattuglia operativa sulle strade siamo passati a due e abbiamo aggiunto anche un ufficiale, tutti impegnati in queste attività. Ogni giorno iniziamo il pattugliamento dalle zone più ‘calde’, cioè quelle in cui si è sempre concentrata la movida, zone come l’isola degli aperitivi, piazza san Giacomo e via Mercatovecchio, e il rischio di assembramenti è più alto. Ogni notte perlustriamo anche Borgo Stazione e le periferie”.

“A volte - prosegue Del Longo - riceviamo segnalazioni di cittadini, che ci chiamano se notano locali che violano le chiusure o persone assembrate. Non bisogna dimenticare, poi, che la situazione coprifuoco non è l’unica che monitoriamo: non mancano le richieste di pronto intervento e la nostra sala operativa è tempestata di telefonate per ogni genere di richiesta”.

Cosa succede quando la Polizia locale riscontra un’infrazione? “La prima azione è sempre prevenire – chiarisce il comandante -. Per cui facciamo presente ai soggetti che la situazione non è in linea con le disposizioni. Nella maggior parte dei casi la situazione si risolve, perché a Udine le regole vengono per lo più rispettate. In alcuni casi abbiamo multato locali e cittadini, ma la sanzione è per noi un’extrema ratio”.