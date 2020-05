Controlli anti Covid, in Fvg pochissimi i trasgressori

Prosegue il lavoro delle forze dell'ordine per assicurare il rispetto delle normative anti Covid-19, in particolare per evitare gli assembramenti (specie in orario 'aperitivo') e l'utilizzo delle mascherine a protezione di naso e bocca.

In base ai numeri forniti quotidianamente dalla Prefettura di Trieste, la prima settimana di aperture conferma la grande attenzione dei corregionali al contenimento del virus. Anche ieri, a fronte di 2.356 controlli, le multe sono state solo 26, numero molto basso, anche se in leggero aumento rispetto ai giorni precedenti. Sono state 16, invece, le persone denunciate per altri reati.

Grande rispetto delle regole anche per i gestori degli esercizi commerciali: ieri, a fronte di 1.015 verifiche, non si sono segnalate irregolarità.