Controlli anti-Covid, massimo rispetto nell'Isontino

Anche nel corso della notte del 31 dicembre sono proseguiti, da parte di tutte le Forze di Polizia sull’intero territorio isontino, i servizi di controllo del territorio svolti per verificare la corretta applicazione delle norme anti-Covid.

La Polizia di Stato ha predisposto una serie di controlli straordinari che hanno permesso di identificare 127 persone: in nessun caso gli spostamenti sono risultati ingiustificati. Dati confortanti sono arrivati dai controlli predisposti agli esercizi pubblici: anche in questo caso non sono emerse criticità. Nessuna segnalazione è arrivata alla Centrale operativa dal 112.

Per quanto riguarda, invece, le attività di prevenzione all'uso di fuochi d'artificio non conformi alla normativa, il 30 dicembre personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, con la collaborazione di quello delle Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile, ha proceduto al sequestro di 15 artifici pirotecnici denominati “Super cobra 7” categoria F4, per un peso complessivo di 750 grammi, illegittimamente acquistati da due persone residenti in provincia, la cui posizione è attualmente al vaglio.