Controlli anti-Covid, multate 141 persone in Fvg

Continuano i controlli per il rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus, ma i cittadini del Fvg si dimostrano sempre più diligenti. Ieri, come conferma la Prefettura di Trieste, a fronte di 4.620 verifiche delle autocertificazioni, le persone multate sono state 141, in calo rispetto ai giorni precedenti. Si segnalano anche una denuncia per falsa attestazione d'identità e una per altri reati.

Sul fronte delle attività commerciali, invece, i controlli delle forze dell'ordine sono stati 1.446; sono stati sei i titolari sanzionati per mancato rispetto dei Dpcm e delle ordinanze Fvg.