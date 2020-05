Controlli anti Covid, sanzioni ancora in calo in Fvg

La seconda settimana della fase due? E' iniziata nel segno del rispetto delle regole. Ieri, come comunica la Prefettura di Trieste, le multe in Fvg per mancato uso della mascherina o per assembramenti sono state 14, a fronte di 2.670 controlli delle forze dell'ordine. Dopo diversi giorni, però, tornano le denunce per falsa attestazione sulla propria identità: tre i casi registrati nel corso delle verifiche. Basso anche il numero relativo agli altri reati: sono state sei le persone denunciate.

Per quanto riguarda le attività commerciali, invece, due titolari sono stati sanzionati per mancato rispetto delle disposizioni, a fronte di 1.022 controlli.