Controlli anti movida in Carnia,: locale multato a Gemona

Troppe persone nel locale e mancati controlli del Green Pass dei clienti: è scattata così la sanzione per la responsabile di un locale a Gemona. Nell'ambito di un servizio straordinario, coordinato dal Comando Compagnia Carabinieri di Tolmezzo, è stata riscontrata la presenza di un numero più alto del consentito di persone nell'attività, in violazione della norme anti-Covid.

La responsabile del locale è stata sanzionata per non aver adottato misure idonee a evitare l’assembramento all’interno dell'esercizio, senza verificare, peraltro, il Green Pass di tutte le persone. L’esercizio pubblico rimarrà chiuso per una giornata.

I controlli sono stati effettuati dai Carabinieri del Norm della Compagnia di Tolmezzo, delle Stazioni di Comeglians e Gemona del Friuli, in collaborazione con i militari del Nucleo Antisofisticazioni e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Udine, durante il fine settimana. Interessati locali pubblici della 'movida' nella zona collinare e carnica, oltre alla circolazione stradale, con particolare attenzione alle infrazioni al Codice della Strada connesse al consumo di alcol.

In tutto sono stati controllati 30 mezzi, 35 persone ed effettuate 12 verifiche con alcoltest, di cui una con esito positivo, che ha determinato la denuncia di un 31enne carnico per guida in stato di ebbrezza.