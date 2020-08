Controlli antiCovid, in nove dalla Macedonia violando il divieto di ingresso

Sono stati intensificati i controlli di Polizia alle persone provenienti da paesi esteri, in particolare Kosovo, Montenegro, Serbia, Macedonia, Bosnia Erzegovina, Moldavia, Armenia, per i quali vige il divieto di ingresso nel territorio nazionale.

Ieri, giovedì 13 agosto 2020, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Pordenone ha fermato un mezzo adibito al trasporto di persone che percorreva il tratto dell’autostrada A/28 nel comune di Porcia, diretto verso Conegliano (TV).

A bordo del veicolo con targa bulgara c'erano nove persone, tutti di nazionalità macedone. Da ulteriori accertamenti è emerso che i nove macedoni erano entrati in Italia nella mattinata, provenienti da kumanovo in Macedonia per recarsi in Alto Adige per la raccolta di mele, il tutto in violazione al divieto di ingresso sul territorio nazionale disposto dall’art. 4 comma 2 del DPCM 7 agosto 2020.

Ultimati gli accertamenti sono stati condotti presso gli uffici della Sezione Polizia Stradale di Pordenone per la contestazione del caso ai sensi dell’art. 4 del d.l. 19/2020 ed immediatamente allontanati dal territorio nazionale con l’intimazione di non farvi rientro sino alla cessazione del divieto. Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, l’incremento dei casi sul territorio nazionale e le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico, i controlli proseguiranno su tutto il territorio.