Controlli antidroga a Pordenone

La Polizia di Stato di Pordenone nel pomeriggio di sabato 4 febbraio ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio con la collaborazione del Corpo Intercomunale della Polizia Locale di Pordenone-Cordenons, con l’ausilio anche di un'unità cinofila della Polizia Locale di Portogruaro.

L'attività mirava a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e a garantire il monitoraggio delle zone di aggregazione giovanile. Gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile, con cinque pattuglie della Polizia locale, hanno pattugliato il territorio di Cordenons e Pordenone, in particolare la zona del Bronx e il parco Querini, via Mazzini e via Brusafiera.

Complessivamente sono state controllate 55 persone e sono stati sanzionati amministrative due minorenni.

L’attività straordinaria sarà ripetuta anche nelle prossime settimane.