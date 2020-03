Controlli antidroga, denunciato un minorenne

Nel corso del fine settimana i militari della Compagnia di Tolmezzo hanno svolto una serie di controlli straordinari per prevenire e reprimere lo spaccio di droga nel territorio, soprattutto a danno di minori. Nel corso dei servizi, i militari della Stazione di Venzone hanno denunciato un minore per detenzione ai fini di spaccio, sequestrando 10 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. Sono stati anche segnalati al Prefetto altri due giovani quali assuntori.

I controlli sono stati effettuati anche nei pressi della Stazione delle Corriere di Tolmezzo, dove i militari della Stazione di Forni di Sopra e quelli del Nucleo Operativo hanno segnalato alla Prefettura due maggiorenni trovati in possesso di qualche grammo ciascuno di cannabinoidi.