Controlli autocertificazioni: sette persone denunciate

Ancora controlli e denunce per inosservanza delle prescrizioni previste dal decreto per il contenimento della pandemia da Coronavirus. I Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine e della Stazione di Tricesimo hanno deferito, infatti, sette persone sorprese a transitare in strada senza giustificazioni.



Tra loro anche un cittadino iraniano e un cittadino afghano che tra l'altro, sono stati anche contravvenzionati perché erano in evidente stato di ubriachezza. Nel corso della serata di ieri, inoltre, a Codroipo, Mereto di Tomba e a Pasian di Prato, i militari dell'Arma, sempre della Sezione Radiomobile e delle Stazioni di Martignacco e di Campoformido, hanno denunciato in stato di libertà 4 persone perché sorprese a transitare in strada senza giustificazioni, in violazioni alle prescrizioni previste dal decreto per il contenimento del Covid19.