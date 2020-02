Controlli con l'etilometro, volano sette patenti

Proseguono i controlli dei Carabinieri della compagnia di Sacile che, negli ultimi giorni, hanno portato alla denuncia di sette persone per guida in stato di ebrezza e alla segnalazione di quattro giovani per assunzione di stupefacenti.

A Caneva, in via Trieste, i militari hanno fermato un 48enne del luogo, autotrasportatore, sorpreso alla guida della propria fiat panda con valori di alcolemia pari a 1,2 g/l. Immediati il ritiro della patente di guida e la denuncia per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche. L'uomo, innervosito, ha anche proferito una lunga serie di bestemmie; gli è stata, quindi, anche comminata una multa da 102 euro.

A Sacile, in via Fasan, i carabinieri hanno controllato un 32enne statunitense, militare in servizio alla Base Usaf di Aviano; manifestava un evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di sostanze alcoliche, ma si è rifiutato di sottoporsi ad accertamento con l'etilometro. Per lui patente di guida ritirata e denuncia.

A Fontanafredda, nella notte del 1 febbraio, in via Baracca, una 28enne alla guida della propria auto era uscita di strada; sottoposta a controllo con etilometro, ha fatto registrare un tasso di alcolemia pari a 0,98 g/l. Sempre nella stessa giornata anche un 31enne militare della Base Usaf è stato denunciato: in piena notte ha perso il controllo della vettura, finita fuori strada. L'etilometro ha fatto registrare valori di 1,22 g/l di alcolemia.

Il 6 febbraio, i Carabinieri di Polcenigo hanno pizzicato un 27enne rumeno residente a Casarsa: l'etilometro aveva dato un risultato di 1,79 g/l.

L'8 febbraio è stato invece fermato a Roveredo in Piano un 49enne ucraino palesemente ubriaco, ma che si rifiutava di soffiare sul boccaglio dell’etilometro. Il giorno dopo i Carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche un 58enne di Zoppola che circolava con un furgone con un tasso di alcolemia pari a 1.58 g/l.

Proseguono anche i controlli dei militari di Fontanafredda in particolare nei parchi pubblici di Roveredo dove alcuni giovani si trovano per consumare stupefacenti. Nell’arco di una settimana (tra il 2 e il 9 febbario) durante le ore pomeridiane e serali sono stati controllati una decina di giovani (studenti e operai) tra 17 e 19 anni. Quattro di loro detenevano dosi di hashish, marijuana e grinder per macinare le sostanze (tutto sottoposto a sequestro), dichiarandosi abituali assuntori di stupefacenti. Saranno segnalati alla Prefettura di Pordenone per i provvedimenti di competenza.