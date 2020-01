Controlli dei Nas all’Autogrill di Duino

Il 30 dicembre, chi ha percorso l’A4 in direzione Trieste ha trovato chiuso l’Autogrill di Duino. La decisione è stata presa, in regime di autotutela, da Autogrill Spa, la società che gestisce la rete dei punti di ristoro lungo l’autostrada, in seguito ai controlli congiunti del Nas, il Nucleo antisofisticazione dei Carabinieri, e dei tecnici dell’Azienda sanitaria di Trieste.

L’ispezione, infatti, aveva evidenziato lievi carenze igienico-sanitarie nell’area dei bagni e in quella dove vengono preparati gli alimenti, suggerendo alcuni lavori di messa a norma, che sono stati eseguiti dalla società nel giorno di chiusura, consentendo di riaprire i locali già il 31 dicembre. Sarà comunque elevata una sanzione amministrativa e, quanto prima, sarà fatta una puntuale verifica delle manutenzioni svolte.