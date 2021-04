Controlli dei Nas sui mezzi pubblici, quattro sanzioni in Fvg

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha realizzato, in stretta intesa con il Ministero della Salute, una campagna di controlli a livello nazionale al fine di verificare la corretta applicazione delle misure anti-Covid nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico, allo scopo di tutelare la salute degli utenti che usufruiscono dei mezzi del trasporto pubblico.

Gli interventi condotti negli ultimi giorni hanno interessato in Friuli Venezia Giulia 110 veicoli tra autobus urbani ed extraurbani, scuolabus, collegamenti ferroviari locali e mezzi navali, ma anche biglietterie, sale di attesa e stazioni metro.

Tra gli obiettivi controllati solo quattro hanno evidenziato irregolarità, principalmente connesse alla mancata presenza di gel disinfettante per le mani a disposizione dei passeggeri. Complessivamente sono state 28 le missioni di controllo effettuate in regione, 92 su autobus, 18 tra depositi, sale d'attesa e biglietterie. Una multa è scattata a Trieste, tre nell'ex provincia di Udine.

Le attività di verifica sono state supportate dall’esecuzione di tamponi di superficie su mezzi di trasporto e stazioni (obliteratrici, maniglie e barre di sostegno per i passeggeri, pulsanti di richiesta di fermata e sedute), svolti in collaborazione con i locali servizi di Aziende sanitarie, Agenzie di Protezione Ambientale ed enti universitari, che hanno curato anche la fase di esame analitico per la ricerca del Covid-19.