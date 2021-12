Controlli del Green Pass, il bilancio da Tarvisio a Lignano

Centinaia di controlli, da Tarvisio a Lignano, per garantire il rispetto delle nuove regole introdotte dall’ultimo decreto Covid che, dopo l’anticipo nella nostra regione, da ieri è entrato in vigore in tutta Italia, anche nella parte relativa al Green Pass ‘base’ sui mezzi di trasporti.

Nell’ambito del Piano della Prefettura di Udine per l’effettuazione dei controlli e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, gli uomini e le donne dell’Arma si sono concentrato sulla verifica del rispetto della normativa in materia di Green Pass, ‘base’ e ‘rafforzato’.

Nell’intera ex provincia, i militari, nel corso dei molti servizi esterni disposti, hanno sottoposto a controllo in totale 1.477 persone e 323 locali pubblici. Sono stati 321 i certificati verdi controllati dai Carabinieri.

Il bilancio? Vede due titolari di attività sanzionati per non aver verificato che l’accesso ai propri esercizi pubblici avvenisse nel rispetto delle prescrizioni, mentre sono state nove le persone multate per il mancato utilizzo delle mascherine mentre si trovavano a passeggio.